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الجمعة، 17-09-2021 10:52 ص

مراكز لإعطاء جرعتي اللقاح المضاد لكورونا الجمعة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، أسماء مراكز التطعيم التي تتوافر فيها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب نوع المطعوم وعدد الجرعات ليوم الجمعة.

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وحددت الوزارة، مراكز مطاعيم فايزر للجرعة الأولى وللمتخلفين عن مواعيدها، ومطاعيم الجرعة الأولى للأعمار (من 12 عاما فما فوق، وبدون موعد مسبق، ومطاعيم الجرعة الثانية (وبدون تحديد موعد لمن تلقى الجرعة الأولى من مطعوم فايزر قبل تاريخ 10 تموز/ يوليو الماضي، إضافة إلى مطاعيم الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.

 


 




 

 


 

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