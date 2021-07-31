مراكز لتلقي المطعوم ممن لديه حساسية - أسماء

الوكيل الاخباري -

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نشرت وزارة الصحة قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الأولى ضد فيروس كوفيد – 19، ليوم الأحد الموافق 1/8/2021 لمن لديه نوع من الحساسية.مراكز التطعيم المحافظة نوع المطعوممستشفى ابو عبيدة اربد سينوفارممستشفى الأميرة بسمة التعليمي_ قسم الطوارئ اربد سينوفارممستشفى الرمثا اربد سينوفارممستشفى الامير حسين بن عبدالله البلقاء سينوفارممستشفى الكرك الحكومي الكرك سينوفارممستشفى المفرق الحكومي المفرق سينوفارممستشفى جرش الحكومي جرش سينوفارممستشفى النديم مأدبا سينوفارممستشفى الملكة رانيا معان سينوفارممستشفى معان الحكومي معان سينوفارم