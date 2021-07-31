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السبت، 31-07-2021 10:22 م

مراكز لتلقي المطعوم ممن لديه حساسية - أسماء

الصحة


الوكيل الاخباري -  نشرت وزارة الصحة قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها مطاعيم الجرعة الأولى ضد فيروس كوفيد – 19، ليوم الأحد الموافق 1/8/2021 لمن لديه نوع من الحساسية.اضافة اعلان


 
مراكز التطعيم    المحافظة    نوع المطعوم

مستشفى ابو عبيدة    اربد    سينوفارم

مستشفى الأميرة بسمة التعليمي_ قسم الطوارئ    اربد    سينوفارم

مستشفى الرمثا    اربد    سينوفارم

مستشفى الامير حسين بن عبدالله    البلقاء    سينوفارم

مستشفى الكرك الحكومي    الكرك    سينوفارم

مستشفى المفرق الحكومي    المفرق    سينوفارم

مستشفى جرش الحكومي    جرش    سينوفارم

مستشفى النديم    مأدبا    سينوفارم

مستشفى الملكة رانيا    معان    سينوفارم

مستشفى معان الحكومي    معان    سينوفارم

 




 

 


 

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