"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الوكيل الاخباري – أكد رئيس جمعية مربي الأغنام في محافظة الكرك زعل اكواليت إن استيراد اللحوم الجورجية إلى الأردن لن يؤثر على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة المنتشرة في الأسواق.

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وأضاف اكواليت لـ"الوكيل الاخباري" أن أسعار الخراف البلدية واللحوم البلدية لن يتأثر طالما أن الخروف الجورجي لن يدخل حيا الى الأردن، وهو ما تم التأكيد عليه الأحد أثناء اجتماع مربي الأغنام مع وزير الزراعة خالد الحنيفات.



وبين أن أسعار اللحوم الجورجية لن تختلف كثيرا عن اللحوم الرومانية والاسترالية، لأن الخروف الجورجي لن يباع بسعر التكلفة فقط، بل سيباع مضافا إليه أسعار أجور الشحن والمطاعيم والأمراض والوفيات وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الخروف.



وشدد اكواليت على أنه لا يوجد احتكار للحوم في الأردن، وأن ما يتردد عن وجود "أباطرة اللحوم" هو أمر غير صحيح، إذ أن هناك ما يزيد عن 15 رخصة استيراد لحوم ومن مختلف البلدان.



وأوضح أن الغرض من منع إدخال الخروف الجورجي حي إلى الأردن هو الحفاظ على أسعار الثروة الحيوانية في الأردن وعدم المنافسة، وذلك للحفاظ أيضاً على السوق الخليجي الذي يصدر إليه قرابة نصف مليون رأس أغنام سنوياً من الأردن.



من جانبه قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي لـ"الوكيل الاخباري" إن الوزارة تفتح باب استيراد اللحوم من الخارج لكل من يرغب بذلك، ولا يوجد رخص ممنوحة حكرا على أحد دون غيرهم.



وأضاف أن الاتفاق جرى مع مربي الأغنام على منع استيراد الخراف الجورجية حية للحفاظ على اسعار اللحوم البلدية، وللحفاظ أيضاً على السوق الخليجي الذي يعد المستورد الأول للخراف الأردنية، مؤكداً على أن هناك جهات وأفراد في الخليج لا تتناول إلا الخراف الأردنية.



وبين أنه ليس من مصلحة وزارة الزراعة اتخاذ أي قرارات تؤثر على سياسة التصدير الى دول الخليج.



وختم حديثه إن قرار قطع اللية من الخراف الجورجية اتخذ لتمييزه عن الخروف البلدي، إذ أنه يتشابه كثيرا بالشكل مع الخروف البلدي.