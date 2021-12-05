الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

ازدحام مروري على طريق المطار اثر حادث تصادم بين 4 مركبات - صور

جامعتا القدس المفتوحة وعمان العربية تفوزان بالجائزة العربية لأعمال الخير

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

السفير الروماني يؤكد ضرورة تطوير وتوسيع العلاقات مع الأردن

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الأحد، 05-12-2021 04:45 م

"مربوا الأغنام" توضح لـ"الوكيل الاخباري" حقيقة انخفاض أسعار اللحوم البلدية بعد السماح باستيراد الجورجية

maxresdefault-3


الوكيل الاخباري – أكد رئيس جمعية مربي الأغنام في محافظة الكرك زعل اكواليت إن استيراد اللحوم الجورجية إلى الأردن لن يؤثر على أسعار اللحوم البلدية والمستوردة المنتشرة في الأسواق.

اضافة اعلان


وأضاف اكواليت لـ"الوكيل الاخباري" أن أسعار الخراف البلدية واللحوم البلدية لن يتأثر طالما أن الخروف الجورجي لن يدخل حيا الى الأردن، وهو ما تم التأكيد عليه الأحد أثناء اجتماع مربي الأغنام مع وزير الزراعة خالد الحنيفات.


وبين أن أسعار اللحوم الجورجية لن تختلف كثيرا عن اللحوم الرومانية والاسترالية، لأن الخروف الجورجي لن يباع بسعر التكلفة فقط، بل سيباع مضافا إليه أسعار أجور الشحن والمطاعيم والأمراض والوفيات وغيرها من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على سعر الخروف.


وشدد اكواليت على أنه لا يوجد احتكار للحوم في الأردن، وأن ما يتردد عن وجود "أباطرة اللحوم" هو أمر غير صحيح، إذ أن هناك ما يزيد عن 15 رخصة استيراد لحوم ومن مختلف البلدان.


وأوضح أن الغرض من منع إدخال الخروف الجورجي حي إلى الأردن هو الحفاظ على أسعار الثروة الحيوانية في الأردن وعدم المنافسة، وذلك للحفاظ أيضاً على السوق الخليجي الذي يصدر إليه قرابة نصف مليون رأس أغنام سنوياً من الأردن.


من جانبه قال الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي لـ"الوكيل الاخباري" إن الوزارة تفتح باب استيراد اللحوم من الخارج لكل من يرغب بذلك، ولا يوجد رخص ممنوحة حكرا على أحد دون غيرهم.


وأضاف أن الاتفاق جرى مع مربي الأغنام على منع استيراد الخراف الجورجية حية للحفاظ على اسعار اللحوم البلدية، وللحفاظ أيضاً على السوق الخليجي الذي يعد المستورد الأول للخراف الأردنية، مؤكداً على أن هناك جهات وأفراد في الخليج لا تتناول إلا الخراف الأردنية.


وبين أنه ليس من مصلحة وزارة الزراعة اتخاذ أي قرارات تؤثر على سياسة التصدير الى دول الخليج.


وختم حديثه إن قرار قطع اللية من الخراف الجورجية اتخذ لتمييزه عن الخروف البلدي، إذ أنه يتشابه كثيرا بالشكل مع الخروف البلدي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
244580651_4262851923764555_3116031478078483334_n

الملك يؤكد على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا

11202125153722266579653

وزيرة الثقافة والسفير الأسترالي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

333

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

92021317030824117232

السفارة الأمريكية تشترط الفحص السلبي قبل يوم من السفر

122021416943663194380

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدلاهمة

عينات-كورونا-copy

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

أخبار متعلقة
image (2)

المهندسين تقرر اجراء انتخاباتها في شباط القادم

4202120175013160204773

أكثر من 61 ألف إصابة كورونا نشطة بالأردن

image

الوهادنة: الأردن من الدول تفوق فيه نسبة العدوى الحد الآمن بعشرات المرات

1120211011305132907826

261 مليون دولار متطلبات برنامج الأغذية العالمي في الأردن