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الأربعاء، 09-03-2022 06:28 م

مربوا الثروة الحيوانية: اللحوم البيضاء والحمراء متوافرة بزيادة عن حاجة السوق المحلي في رمضان

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الوكيل الاخباري - في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الفضيل عقد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اجتماع موسعا في مكتبه الأربعاء، ضم الاتحاد النوعي لمربي الدواجن ومستوردي الدواجن المجمدة واللحوم الحمراء والحيوانات الحية لمتابعة الكميات المتاحة من اللحوم الحمراء والبيضاء.

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ودعا الحنيفات إلى ضرورة توفير الكميات المطلوبة للأسواق المحلية والحفاظ على مستوى عادل للأسعار، مبديا استعداده لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لإتاحة المنتجات الزراعية مع الحفاظ على معايير سلامة وجودة المنتجات.


وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تعدد مناشئ اللحوم المستوردة مع الحفاظ على معايير الحجر البيطري ووفق معايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان.


كما أشار الحنيفات إلى أن الوزارة وبالشراكة مع وسائل الإعلام ستعمل على توعية المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء مما سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار والمحافظة على السلوك الشرائي بنفس الوتيرة الطبيعية نظرا لتوفر المنتجات بكميات كافية.


ومن جانبه، أعلن رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن فارس حموده عن توفر كميات تفوق الاحتياجات الفعلية للأسواق المحلية في شهر رمضان الكريم.


ومن جانبهم، أكد مستوردو الحيوانات الحية واللحوم الحمراء (الضائن /العجول) عن وجود مخزون كاف من المنتجات واللحوم في الشهر الفضيل.



 




 

 


 

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