مربو أبقار في الظليل: الحمى القلاعية منتشر.. والزراعة تنفي

الوكيل الإخباري - قال مربو الأبقار في منطقة الظليل عن أن مرض الحمى القلاعية انتشر بين الأبقار رغم تلقيها المطاعيم المعتمدة من وزارة الزراعة.



وطالبوا في بيان لهم، الجهات المعنية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب تزايد الإصابات بالمرض رغم تلقي المطاعيم، مؤكدين أن الأبقار التي تلقت مطاعيم بواسطة القطاع الخاص لم تصب بمرض الحمى القلاعية عكس تلك التي تلقت المطعوم المعتمد من وزارة الزراعة.



وأشار المربون إلى أن انتشار مرض الحمى القلاعية أدى الى خسائر فادحة لهم حيث يتسبب المرض بعدم إنتاج الحليب بشكل طبيعي وارتفاع درجات حرارة البقرة وتسلّخ لسانها وضلعها، وتحتاج إلى كميات كبيرة من الادوية علما أن المطاعيم تعتبر من الخيارات الاستراتيجية للدولة.



من جانبه أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس علي أبو نقطة أن الإصابات بـ" الحمى القلاعية " اقتصرت على عدد من المزارع، مؤكدًا على أنه تم تطعيم عدد منها من خلال القطاع الخاص وتطعيم العدد الآخر من خلال الوزارة.

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وقال إنه لا يوجد أي تفش لمرض "الحمى القلاعية" بين الأبقار.



ونوه إلى أن الوزارة تطبق الإجراءات الخاصة بالحجر البيطري والأمن الصحي، وكافة الإجراءات الاحترازية.





