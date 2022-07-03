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الأحد، 03-07-2022 02:32 م

مربو المواشي: إقبال ضعيف على شراء الأضاحي حتى الآن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن الإقبال على شراء الأضاحي ما زال ضعيفا حتى الآن.

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وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن تأثر المواطنين بالظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والمحروقات، وراء انخفاض الطلب على شراء الأضاحي.


وأضاف أن الإقبال العام الحالي لن يكون بمستوى الطلب على الأضاحي في العام الماضي على الرغم من توفر الأضاحي البلدية والمستوردة بأسعار معقولة.


وتوقع الكواليت ارتفاع الطلب على الأضاحي اعتبارا من الثلاثاء المقبل وحتى أيام العيد الأولى، حيث يفضل الكثير من المواطنين الشراء والذبح في مواقع مخصصة لذلك.


وأشار إلى أن سعر الخروف البلدي انخفض خلال الأيام الماضية حيث وصل سعره بوزن 40 كغم إلى 200 دينار في حده الأدنى، أما حده الأعلى فوصل إلى 280 دينارا.


وبيّن أن الخروف الروماني المستورد لذات الوزن 40 كغم فيقدر سعره بـ160 دينار في حده الأدنى وحسب الأوزان المتوفرة.


ورجح الكواليت انخفاض الأسعار خلال اليومين الأخيرين من عيد الأضحى المبارك وخاصة الخروف الروماني (المستورد) وقد يصل إلى نحو 140 دينار، أما الخروف البلدي فإنه سيحافظ على سعره ولن يتأثر كثيرا.


وكانت أعلنت وزارة الزراعة مؤخرا عن توفر كافة احتياجات الأردنيين من الأغنام والعجول والإبل لتلبية احتياجات المواطنين في عيد الأضحى المبارك، وأن ما يزيد على 550 ألف رأس من الخراف متوفرة في الأسواق بالإضافة إلى 27 ألف رأس من العجول وما يقارب 1000 رأس من الإبل.

 




 

 


 

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