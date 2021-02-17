مرتفعات جبلية تكتسي بالثلوج وإعلان الطوارئ القصوى

الوكيل الإخباري - شهدت معظم المرتفعات الجبلية العالية الشمالية تساقطا متواصلا للثلوج خلال ساعات الليلة الماضية وبلغت سماكة الثلوج بين 5-10سم، بحسب مصادر مطلعة.

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وقد شهدت مناطق رأس منيف، صخرة، عبين، القاعدة وعنجرة في عجلون تراكمات متفاوتة من الثلوج، فيما أكد محافظ عجلون سلمان النجادا صباح الأربعاء أن "جميع طرق المحافظة سالكة بحذر"، محذرا من السير على الطرقات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بسبب تراكم الثلوج.



ودعا رئيس شعبة سير عمان رائد العساف المواطنين إلى التعامل مع المنخفض بحيطة وحذر, وشدد أيضا على الابتعاد عن البقع المائية في الشوارع، مؤكدا جاهزية كوادر الأمن العام على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية.



ودعت وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خلال الظروف الجوية.



وقال الناطق باسم الوزارة عمر المحارمة ، إن "الوزارة أعلنت حالة طوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية الحالية من خلال فرقها الميدانية المنتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة.



وقال نائب أمين عمّان مخلد المناصير، إن "جميع آليات أمانة عمان على استعداد تام للظروف الجوية"، مضيفا أن "مدراء المناطق لديهم صلاحيات باستئجار آليات خاصة، إذا دعت الحاجة لذلك".



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