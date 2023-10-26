مرشحون للتعيين في وزارة الأوقاف- أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الخميس، المرشحين التالية أسماؤهم الذين تم اختيارهم وفقا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، إلى الحضور لمبنى الوزارة الكائن في عمان/جبل الحسين /شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام على وظائف الفئة الأولى.



وقالت الوزارة، إن الحضور يكون خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2023/10/29 حتى يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 الساعة العاشرة صباحاً حسب التاريخ المبين، مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول وقلم حبر جاف أزرق.

وأوضحت أن كل من يتخلف عن المقابلة يعتبر مستنكفا.

اضافة اعلان



الأحد 29/10/2023

الكرك/قصبه الكرك

ابراهيم علي مسلم العودات

المقدام سميح عبد الرحمن البستنجي

جاد الله سالم خلف المعايطه

علاء علي محمود المدادحه

محمد ابراهيم عوده الملاحمه

محمد زهير احمد الكساسبه

الكرك/المزار الجنوبي

احمد راتب عطاالله الخرشه

احمد موفق احمد النوايسه

ايوب تحسين عبيدالله الرقايعه

زيد يحيى عواد القضاه

سامر محمد عوده الله الطراونه

سيف الدين خالد حماد الطراونه

طراد علي محمد النجيدين

عبد الله احمد حامد الصرايره

محمد احمد علي العثامين

محمد سليم محمد الطراونه

يوسف نضال عوض المواجده

الاثنين 30/10/2023

الكرك/عي

محمد طارق يحيى الشواوره

مراد علي كريم الرواشده

الطفيله/قصبه الطفيله

صخر ياسين حسن الشباطات

الباديه الشماليه/رويشد

باسل خليف خلف المساعيد

محمد اعبيد محمد بربش

الزرقاء/الرصيفه

احمد عبد الفتاح محمد اجباره

اسامة اياد فاروق عبد المهدي

أحمد محمد احمد عبيد

رائد عبد الكريم عبد الفتاح الكفافي

طارق هشام احمد بدران

مالك امجد عبد الحميد البوم

محمد بسام محمود الاصفر

محمد صالح عبد الكريم عثمان

محمد علي حسن عابدي

البلقاء/قصبة السلط

حمزة محمد شاكر الرمامنة

