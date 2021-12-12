مرشحون مدعوون للتعيين في التربية - اسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة أسماؤهم أدناه والذين اجتازوا الامتحان التنافسي وفقًا لأحقيتهم التنافسية التواجد في معهد الإدارة العامة عمان- شارع الصحافة - البناية رقم 15 في الموعد المحدد بجانب اسم كل منهم لإجراء المقابلة الشخصية

وذلك بموجب أحكام المادة (13/ز) مع ضرورة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ( سارية المفعول ) وقلم حبر جاف أزرق.

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علمًا بأنه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعات المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفًا.







