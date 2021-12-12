الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

مبنى وزارة الزراعة الجديد مستأجر منتهي بالتمليك

"اليرموك" تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

توجه لتمديد إعفاءات الشقق والعقار من الرسوم والضريبة

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

المعونة الوطنية يكشف عن توجه جديد للدعم التكميلي "تكافل"

مرشحون مدعوون للتعيين في التربية - اسماء

هكذا أنقذ رجال السير طفلاً كان يمشي لوحده داخل نفق الداخلية

وفيات الأحد 12-12-2021

لجنة الأوبئة تكشف أسباب ارتفاع الوفيات في المملكة

المناطق الحرة: إقبال جيد على شراء "الهايبرد" قبل ارتفاع الضريبة

الأحد، 12-12-2021 08:56 ص

مرشحون مدعوون للتعيين في التربية - اسماء

M63A8882


الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين المبينة أسماؤهم أدناه والذين اجتازوا الامتحان التنافسي وفقًا لأحقيتهم التنافسية التواجد في معهد الإدارة العامة عمان- شارع الصحافة - البناية رقم 15 في الموعد المحدد بجانب اسم كل منهم لإجراء المقابلة الشخصية
وذلك بموجب أحكام المادة (13/ز) مع ضرورة الحضور قبل الموعد بنصف ساعة مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات ( سارية المفعول ) وقلم حبر جاف أزرق.

اضافة اعلان


علمًا بأنه لن يتم السماح لأي من المرشحين بدخول قاعات المقابلات ما لم يتم الالتزام ببروتوكول السلامة العامة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفًا.

 





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120212991621643891937

"اليرموك" تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الحنيطي

الحنيطي ينعى العميد المتقاعد طلال عبيدات

122021683234427834263

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 66.843 اصابة

صندوق المعونة الوطنية

المعونة الوطنية يكشف عن توجه جديد للدعم التكميلي "تكافل"

0L5A1599 - Copy

لجنة الأوبئة تكشف أسباب ارتفاع الوفيات في المملكة

سير لوغو

تنويه من إدارة السير

أخبار متعلقة
M63A9029

إعلان صادر عن ديوان الخدمة المدنية - أسماء

61960fadd9e37

أمير ويلز يغادر الأردن بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام

w

السفير التونسي يطلع على تجربة ديوان الخدمة

وزارة التربية والتعليم

دوقة كورنوال تزور مدرسة الأميرة تغريد في القويسمة

11202116201747611984896

انطلاق فعاليات منتدى عمان الأمني الـ 13

9202128152853233821743

تجارة عمان تعيد إحياء المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية بمقرها