الأحد 01-01-2023
الوكيل الاخباري

تعطيل دوام كلية معان الجامعيّة بسبب الظروف الجوية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مناطق غرب إربد

الكشف عن عدد حالات كورونا التي تتلقى العلاج في المستشفيات بالأردن

38 ألف طالب يستكملون تقديم امتحانات التكميلية غدا

أكثر من نصف مليون مواطن وزائر تابعوا فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية

مرصد أكيد: 21 إشاعة في كانون الأول 16

تحول مفاجئ بحالة طقس الاردن ..امطار غزيرة وتحذير من السيول

ضبط 11 ألف متسول في الأردن خلال 2022

400 ألف دينار لإنشاء صفارات انذار جديدة في الاردن !

تكريم الفائزين بجائزة إبن الجنوب في قاعة ثقافة الطفيلة

الأحد، 01-01-2023 05:45 م

مرصد أكيد: 21 إشاعة في كانون الأول 16

rr


الوكيل الاخباري - سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 21 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال الشَّهر الأخير من العام الماضي 2022 ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي.

وقال المرصد في تقريره الشَّهري الذي أصدره اليوم الأحد، إنَّه طوّر منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

تعطيل دوام كلية معان الجامعيّة بسبب الظروف الجوية

6

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مناطق غرب إربد

كورونا 5

الكشف عن عدد حالات كورونا التي تتلقى العلاج في المستشفيات بالأردن

وزارة التربية والتعليم

38 ألف طالب يستكملون تقديم امتحانات التكميلية غدا

www

أكثر من نصف مليون مواطن وزائر تابعوا فعاليات إربد عاصمة للثقافة العربية

11202220153018760312474

ضبط 11 ألف متسول في الأردن خلال 2022

أخبار متعلقة
p

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

12202226144428820537147

تعرف على مصير العملة الأردنية القديمة المتداولة بالأسواق !

52022169222864651055

13 إعلاميًا يتدربون على إنتاج الوثائقيات بالموبايل

1220226165142792775145

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

41213854_401

ورشة في عجلون حول دور الإعلام في تعزيز دخول المرأة لسوق العمل

ww

نحو 3 ملايين دينار خسائر سنوية للبريد الأردني