مرصد أكيد: 21 إشاعة في كانون الأول 16

الوكيل الاخباري - سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 21 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال الشَّهر الأخير من العام الماضي 2022 ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية، ومنصَّات نشر علنية، مثل مواقع التَّواصل الاجتماعي.



وقال المرصد في تقريره الشَّهري الذي أصدره اليوم الأحد، إنَّه طوّر منهجيّة كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ".

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