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الثلاثاء، 02-07-2024 02:15 م

مرصد أكيد: 74 إشاعة في حزيران

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الوكيل الاخباري - سجل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 74 إشاعة انتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر حزيران، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصات التواصل الاجتماعي.

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وقال المرصد في تقريره الشهري الذي أصدره اليوم الثلاثاء، إنه يعتمد منهجية كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنها: "المعلومات أو الأخبار غير الصحيحة أو غير الدقيقة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنية، والتي وصلت إلى أكثر من 5 آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي، سواء نفيت رسميا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

 

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