مرصد الزلازل الاردني : سجلنا 92 زلزالاً بهذه المناطق - اسماء

الوكيل الاخباري - سجل مرصد الزلازل الأردني 419 نشاطاً زلزالياً منذ بداية العام الحالي منها 92 زلزال محلي في أنحاء المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.



وسجل المرصد في تقريره 192 زلزالا إقليميا، تركز أغلبها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي فيما بلغ عدد الزلازل البعيدة 132 زلزالا إقليميا تركزت في تركيا واليونان وإيران.



وأوضح التقرير الصادر عن مرصد الزلازل الاردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لنصف العام 2024 أن الزلازل المحلية تركزت في مناطق وادي عربة ، وادي الاردن، الكرمل، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، إضافةً إلى البحر الميت، و خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة.

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وبين التقرير أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت 13 زلزالا في وادي عربة، و 39 زالزالا في وادي الاردن ،الكرمل ،طبريا، والمناطق الحدودية المجاورة في حين سجل 24 زلزالاً في البحر الميت و 14 زلزالاً في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة.