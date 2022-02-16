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الأربعاء، 16-02-2022 07:33 ص

مرصد الزلازل: تسجيل ٥ هزات أرضية جديدة جنوب طبريا

هزة ٢


الوكيل الإخباري

 

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 أكد مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان أن جنوب بحيرة طبريا شهد خمسة هزات أرضية على بعد 10 كلم بعد الزلزال الأول الذي شعر به أمس أهالي إربد.


وأوضح سويدان اليوم الأربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم رصد الزلزال الثاني الساعة 1.20 فجرا بقوة 2.4 ريختر والثاني وقع الساعة 3.43 فجرا بقوة 2.6 ريختر  .


" وتم رصد الزلزال الثالث الساعة 5.20  فجرا بقوة 3.4 ريختر وأما الرابع وقع الساعة 5.49  فجرا بقوة 3 ريختر" وفق سويدان.


ونوه أن جنوب بحيرة طبريا شهد عاصفة زلزالية من مساء أمس الثلاثاء ولغاية فجر اليوم الأربعاء .




 




 

 


 

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