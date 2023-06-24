مرصد الزلازل يشارك بمؤتمر" العلوم والتكنولوجيا 2023" في فيينا

الوكيل الاخباري - شارك مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، في مؤتمر "العلوم والتكنولوجيا 2023" الذي عقد في فيينا واختتمت أعماله أمس الجمعة.



وقدم وفد المرصد، عروضا تقديمية حول مهام وأعمال مرصد الزلازل الأردني في مجال تقييم وتحسين نظام الرصد الزلزالي واستخدام التفجيرات التعدينية للتأكد من دقة تحديد مواقع الأحداث الزلزالية.



وعرض الفريق الاستفادة المتحققة من شبكة نظام المراقبة العالمي التابع لمنظمة الحظر الشامل في أعمال المرصد، وسلط الضوء على الشراكة بين الأردن ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية في مجال التدريب وتطوير القدرات الفنية والبشرية.



كما شارك الوفد في جلسة حوارية للناطقين باللغة العربية للمراكز الوطنية للمعلومات، بحضور السفير الاردني في فيينا والذي تفقد الوفد الاردني من وزارة الطاقة وناقش جوانب مشاركة الأردن في أعمال منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

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