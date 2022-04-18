مركزا شابات ماركا والقويسمة ينفذان أنشطة تثقيفية

الوكيل الاخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ أنشطة تثقيفية متنوعة عبر تطبيق "زووم".



ووفقا لبيان المديرية، اليوم الاثنين، نفذ مركز شابات لواء ماركا، عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، ورشة تدريبية، بعنوان: "نحن قادرون أن نكون"، شاركت فيها 20 شابة.

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وفي نفس السياق، نفذ مركز شابات لواء القويسمة، عبر تطبيق "زووم"، جلسة توعية بعنوان: "مناعتك في غذائك" بمشاركة 21 شابة.

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