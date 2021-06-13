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الأحد، 13-06-2021 09:42 ص

في مستشفى الأمير حمزة

مركز إعطاء اللقاح للحالات الخاصة يُباشر عمله اليوم

مست
مستشفى الأمير حمزة


الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة ، الدكتور فراس الهواري، أن المركز الخاص بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مستشفى الأمير حمزة، والذي سيقتصر عمله على حالات خاصة مثل الملتزمين بمواعيد السفر ، سيُباشر عمله اليوم الأحد .

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جاء ذلك ، خلال تصريحات سابقة ، والذي أوضح أن المركز سيتعامل ابتداء من اليوم مع حالات خاصة ، مثل شخص لديه موعد سفر ويرغب بتغيير موعد أخذ اللقاح للإسراع باستصدار شهادة تلقي المطعوم.


ودعا الهواري- حينها -  إلى الاستمرار بالإقبال على أخذ المطاعيم، مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لعدم أخذ المطاعيم أو الخوف منها في ظل ما قام به العالم.

 

 


 




 

 


 

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