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الخميس، 01-02-2024 07:04 ص

مركز إيداع الأوراق المالية يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

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الوكيل الإخباري - يطلق مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الخميس، موقعه الإلكتروني الجديد، والذي يتضمن مجموعة من المميزات التي تجعله واحدا من الوجهات الرائدة للمستخدمين الباحثين عن المعلومات المالية والاستثمارية.اضافة اعلان


ويشمل الموقع الجديد تصميم سهل وعصري يلبي احتياجات المستخدمين ومحتوى شامل ومتنوع يهم مختلف الشرائح من المستثمرين الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية والباحثين، مثلما يوفر الموقع تجربة تفاعلية للمستخدمين حيث تم تطوير البنية الفنية للموقع لتواكب أحدث المعايير العالمية في مجال المواقع الإلكترونية.

وفي إطار حرص المركز على مواصلة العمل على التطوير والتحسين المستمر قالت المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد الذي يعد النافذة التي تربط المركز بجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية سيساهم في تعزيز الشفافية وزيادة التواصل مع المستثمرين في سوق رأس المال الأردني. 

كما يحتوي موقع المركز الإلكتروني على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمركز والتي تهم الباحثين والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ويدعو مركز إيداع الأوراق المالية جميع الأعضاء والمهتمين بسوق المال الأردني إلى زيارة الموقع الإلكتروني الجديد والاطلاع عليه والاستفادة من المعلومات والخدمات التي يقدمها وذلك من خلال الرابط (https://www.sdc.com.jo).

 




 

 


 

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