مركز اتصال الأمانة الموحد يتعامل مع نحو 229 ألف مكالمة من بداية العام

الوكيل الاخباري - تعامل مركز الاتصال الموحد في أمانة عمان الكبرى مع 228832 مكالمة، منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، بنسبة استجابة بلغت 97 بالمئة.



وقال المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في الأمانة المهندس عبد الحميد العفيشات، إن المكالمات الواردة تنوعت بين شكاوى عامة واستعلامات وطلبات إلكترونية، إضافة إلى حالات الطوارئ والشكاوى المستعجلة وجرى التعامل معها.



وبين أن أرقام مركز الاتصال الموحد متاحة باللغتين العربية والانجليزية، لافتا إلى أن المركز يصدر تقارير أسبوعية وشهرية خاصة للقطاعات لمتابعة الملاحظات الواردة فيها.

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