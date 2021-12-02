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الخميس، 02-12-2021 11:54 ص

مركز الأزمات يحذر الأردنيين وينشر معلومات هامة عن المتحور "أوميكرون" - فيديو

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الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنيين من خطورة فيروس كورونا، مؤكدا أن الوباء لم ينتهي بعد في الأردن والعالم.

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ونشر المركز فيديو توعوي على صفحته على الفيسبوك حول المتحور أوميكرون الجديد، مشيراً أن المتحور الجديد أعاد القلق للعالم، كما يعرف عنه بأنه سريع الانتشار ويصيب فئة الشباب، مشيراً أن منظمة الصحة العالمية قالت إن تفشي المتحورات من كورونا يعني أن الفيروس لا يزال خطراً.

 

وأدرج المركز تصريحات للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال فيها إن "إننا كلما اعتقدنا أننا انتهينا من كوفيد 19 فإن الفيروس لم يغادرنا بعد".

 

ودعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين الأردنيين والمقيمين على أرض المملكة بضرورة تلقي جرعتين من مطعوم كورونا، وعلى من مضى 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية أن يتلقى الجرعة الثالثة، وذلك لرفع المناعة ضد كوفيد 19.

 

كما دعا إلى ضرورة الإلتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والالتزام بسُبل الوقاية كافة.

 

 

 

 

 




 

 


 

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