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السبت، 12-03-2022 03:14 م

مركز الأزمات يُحذر المواطنين خلال الأحوال الجوية

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الوكيل الإخباري - دعا المركز الوطني للامن وادارة الازمات المواطنين الى توخي الحيطة والحذر من المخاطر التي ترافق الحالة الجوية السائدة في الأردن.

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وحذر المركز من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.


كما دعا إلى الحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغبار ، وخطر الانزلاقات على الطرقات التي تشهد تساقطا للامطار والبرد.


وتتأثر المملكة بمنخفض جوي من أصل قطبي، حيث شهدت مختلف المناطق تساقطا للأمطار الغزيرة على فترات، فيما تساقطت زخات من الثلوج على المرتفعات.

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