مركز الأزمات يُحذر خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - حذّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين من خطر الانزلاقات على الطرقات عند هطول المطر، خاصة على الطرق الخارجية الجنوبية والشرقية ومختلف مناطق المملكة، خلال الحالة الجوية التي تشهدها المملكة اليوم الأحد.

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وقال المركز في التحذير :" إنه نظراً للمنخفض المتوقع أن يؤثر على المملكة، و يرافقه رياح خماسينية نشطة تثير الغبار وتتسبب بعواصف رملية؛ يدعو المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.



وقالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه تتأثر المملكة من ساعات صباح اليوم الأحد، بمنخفض جوي خماسيني مصحوب بكتلة هوائية دافئة وجافة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (3-5) درجات مئوية، الأجواء دافئة ومغبرة في العديد من المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، ترافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 70كم/ساعة تعمل على تشكل العواصف الرملية في جنوب وشرق المملكة.

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