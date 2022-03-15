الثلاثاء 15-03-2022
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الثلاثاء، 15-03-2022 08:40 م

مركز الأزمات يحذر من الطقس خلال الـ12 ساعة المقبلة - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - حذّر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من حالة الانجماد المتوقعة خلال الإثني عشر ساعة القادمة، بسبب الانخفاض الكبير على درجات الحرارة في معظم مناطق المملكة.

 

وحذّر المركز من الانزلاقات على الطرق، داعياً إلى القيادة بحذر على الطرقات خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

 

ودعا مركز الأزمات إلى ضرورة الانتباه من خطر تجمد المياه داخل الأنابيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.

 

وشدد المركز على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من قِبل مربي الثروة الحيوانية وخصوصاً مربي الدجاج، داعياً إلى عدم التردد بالاتصال على رقم هاتف الطوارئ الموحد 911.

 

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