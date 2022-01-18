مركز الأزمات يحذّر من خطورة الطقس الأربعاء - تفاصيل

الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بأنه من المتوقع أن تتأثر المملكة بمنخفض جوي قصير المدة، اعتباراً من صباح غد الأربعاء وحتى صباح الخميس.

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وقال المركز في تحذير وصل "الوكيل الاخباري" أن الحالة الجوية يتخللها تساقط للأمطار مع زخات من البرد في معظم مناطق المملكة، ويتوقع تساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات العالية التي تزيد عن 1000م، كما ويتوقع أن تكون متراكمة بشكل متفاوت بحسب ارتفاع المنطقة.



وحذر المركز بناء على تحذيرات الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المختلفة، وخطر الانزلاق على الطرقات مع الهطولات، كما حذر من خطر تشكل الصقيع وحدوث الانجماد.



