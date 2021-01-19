مركز الأزمات يحذر من مخاطر مصاحبة للمنخفض الجوي

الوكيل الإخباري -
حذر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من عدة مخاطر قد تشهدها المملكة بسبب الظروف الجوية المتوقعة. اضافة اعلان
وحذر المركز من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه خلال ساعات الليل، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات خلال ساعات المساء والليل، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
كذلك حذر المركز من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية خلال ساعات النهار وقبل هطول المطر، وخطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
وكانت دائرة الأرصاد الجوية قد أعلنت
أنه ومع ساعات العصر تتأثر تدريجياً المملكة بمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال المملكة تمتد مع ساعات المساء إلى المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 50كم/س في بعض المناطق وتثير الغبار في مناطق البادية.
وتعبر تدريجياً المملكة ليلا، الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي لتصبح الأجواء أشد برودة، مع استمرار هطول الأمطار في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، تمتد إلى باقي المناطق وتكون الهطولات غزيرة على فترات خاصةً في الأنحاء الغربية من المملكة، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، ويصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتتحول الرياح إلى غربية نشطة السرعة.