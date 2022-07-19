مركز الأمن السيبراني يكشف عن أسباب الخروقات الأمنية للمعلومات

الوكيل الإخباري - قال المركز الوطني للأمن السيبراني إن من أبرز أسباب الخروقات الأمنية للمعلومات البرمجيات الخبيثة، والأخطاء البشرية، وسرقة الأجهزة، وقلة المعرفة.

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وأشار المركز، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن أخطاء البرمجة والاعدادات تعتبر فرصة هامة للقرصنة للولوج إلى الشبكة، كما أن البرمجيات الخبيثة مثل برنامج الفدية ( الرانسوم وير ) والفيروسات والـ (Worms) واحصنة طروادة، تشكل دوماً تهديداً للأمن السيبراني.



وأشار إلى أن سرقة الأجهزة، خاصة المحمولة تُشكل خطراً كبيراً على أمن المعلومات، إلى جانب قلة التدريب والوعي في أمن المعلومات.

