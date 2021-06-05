مركز الأميرة بسمة للتنمية يُطلق مبادرة لعيون القائد بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري -

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اطلق مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الاردني الهاشمي فرع الشيخ حسين بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، اليوم السبت، مبادرة تطوعية بعنوان " لعيون القائد، بمناسبة عيد الاستقلال، ومئوية الدولة الأردنية.وأكد رئيس لجنة بلدية طبقة فحل محمد القيسي، خلال رعايته إطلاق المبادرة بحضور عدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي، أهمية المبادرات التطوعية التي تعكس التشاركية بين مختلف الجهات ما يلبي الاحتياجات الخدمية وتقديمها للمواطنين بالشكل الأمثل .