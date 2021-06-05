السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

فاعليات في الكرك تدعو للتمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام

مبادرة لصيانة منازل الأسر العفيفة في معان

فلسطين النيابية تدعو البرلمانات العربية والدولية لنصرة الفلسطينيين

افتتاح المبنى الجديد لمديرية زراعة مأدبا

مجلس النواب ينظر باستقالة العجارمة الإثنين

مدينة الحسين للشباب تحتفل بمئوية الدولة

دودين: خطّة لتطوير المنظومة الإعلاميّة

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الصناعيين في أبو علندا المعيقات التي تواجههم

مؤتة والمركز الثقافي التركي يبحثان التعاون المشترك

مركز الأميرة بسمة للتنمية يُطلق مبادرة لعيون القائد بالأغوار الشمالية

السبت، 05-06-2021 05:37 م

مركز الأميرة بسمة للتنمية يُطلق مبادرة لعيون القائد بالأغوار الشمالية

1


الوكيل الاخباري - اطلق مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية التابع للصندوق الاردني الهاشمي فرع الشيخ حسين بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، اليوم السبت، مبادرة تطوعية بعنوان " لعيون القائد، بمناسبة عيد الاستقلال، ومئوية الدولة الأردنية.
اضافة اعلان

وأكد رئيس لجنة بلدية طبقة فحل محمد القيسي، خلال رعايته إطلاق المبادرة بحضور عدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي، أهمية المبادرات التطوعية التي تعكس التشاركية بين مختلف الجهات ما يلبي الاحتياجات الخدمية وتقديمها للمواطنين بالشكل الأمثل .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620214224927981592226

فاعليات في الكرك تدعو للتمسك بالقانون والحفاظ على النظام العام

مشروع المكرمة الملكية لإسكان الأسر الفقيرة بمنطقة الشيدية في معان-(من المصدر)

مبادرة لصيانة منازل الأسر العفيفة في معان

w

افتتاح المبنى الجديد لمديرية زراعة مأدبا

520213019111266387980

مدينة الحسين للشباب تحتفل بمئوية الدولة

5202129133843715423606

دودين: خطّة لتطوير المنظومة الإعلاميّة

w

وزيرة الصناعة تبحث مع عدد من الصناعيين في أبو علندا المعيقات التي تواجههم

أخبار متعلقة
520212717197960897787

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

5202120192934267971132

تشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية في مراكز اللياقة والرياضة

5202121022143927838

دودين: الحزمة التحفيزية التي أطلقتها الحكومة استهدفت تشغيل خريجي الصحافة والإعلام

1

%60 نسبة إشغال فنادق البحر الميت بعد إعلانها وجهة آمنة سياحيا

5202126184142590782081

الفراية يزور مركز التطعيم الجديد في الجامعة الاردنية

520211215408193280741

مجلس نقابة الصحفيين يهنئ بعيد الاستقلال