مركز السيطرة على الأوبئة يوضح بشأن أمر الدفاع 23

الوكيل الاخباري -

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أبدى عضو مركز السيطرة على الأوبئة، الدكتور فراس هواري، السبت، ارتياحه لانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وقال هواري، لقناة المملكة، إنّ "شبح الحظر الشامل يبتعد أكثر فأكثر"وأرجع، السبب إلى انخفاض نسبة الإيجابية إضافة إلى توفير أسرة للمصابين بالفيروس، مشيرا إلى وجود استقرار بنسب إشغالها."الإجراءات التي اتخذت خلال الأسبوعين الماضيين أدت إلى خفض نسبة الإيجابية في الفحوص" حسب الهواري.وسُجلت في الأردن، السبت، 56 وفاة بفيروس كورونا المستجد، و3826 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 178161، وفق موجز إعلامي عن الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وبشأن أمر الدفاع 23، قال الهواري، إنه إجراء احترازي، مستبعد اللجوء إليه في الوقت الحالي.وأشار إلى تعاون وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان للتدريب على العناية الحثيثة بدءا من الأحد.