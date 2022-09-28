مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب ينفذ تمرين إخلاء وهمي

الوكيل الاخباري- نفذ مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب تمرين إخلاء وهمي بحضور مدير المستشفى العميد الطبيب حاتم العبادي.

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وتمثل التمرين في إجراء عملية إطفاء حريق وهمية وإجلاء لمصابين تم فيها تطبيق اساليب الإخلاء الطبي.



واشتمل التمرين على إعطاء محاضرة توعوية لمرتبات المركز حول كيفية مكافحة الحريق.



وقال العميد الطبيب حاتم العبادي ان تنفيذ هذا التمرين يأتي ضمن خطط السلامة العامة للمركز اضافة لكونه اختبارا لمستوى جاهزية كوادر ومرتبات مركز الملكة علياء لأمراض وجراحة القلب لكيفية التعامل مع الإصابات والحوادث في الظروف الطارئة.

