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الجمعة، 05-07-2024 07:10 م

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع كفالات الأيتام للعام 2024

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الوكيل الإخباري - بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ مشروع كفالات الأيتام للعام 2024 لـــ 1000 يتيم من اللاجئين السوريين والأسر الأردنية العفيفة في كافة محافظات المملكة .

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ويسعى المشروع وفق بيان للهيئه اليوم الجمعة، لتحسين سبل المعيشة لدى الأيتام عن طريق تقديم كفالة مالية شهرية توفر لهم احتياجاتهم الأساسية المعيشية لمدة عام كامل.


كما يهدف المشروع إلى رفع مستواهم التعليمي عن طريق كفالة تعليمية خلال العام تساعدهم في تلبية احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية الأساسية وتقديم كسوة العيد وبرامج ترفيهية تتضمن انشطة متعددة.


وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، إن برامج دعم فئة الأيتام تعد جزءا من المشاريع المقدمة للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في الأردن.


وأكد حرص المملكة ممثلة بالمركز على تقديم الرعاية التكاملية للأيتام من خلال ضمان وصولهم للخدمات التعليمية والعناية بإعدادهم النفسي والاجتماعي.


وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن برامج دعم الأيتام تعتبر احد أذرع العمل الانساني الذي تقدمه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية داخل المملكة وبدعم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ومن خلال هذا البرنامج ستتمكن الهيئة من تأمين ألف يتيم من اللاجئين السوريين والأسر الأردنية العفيفة في كافة محافظات المملكة وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ودائرة الشؤون الفلسطينية والجمعيات المحلية للوصول الى قوائم مستحقيه هذا البرنامج.

 




 

 


 

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