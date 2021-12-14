مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ مشروع كسوة شتاء في الأردن

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بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ مشروع كسوة الشتاء 2021م (المرحلة الثانية) ولصالح الأسر الأردنية العفيفة واللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.ويتضمن المشروع توزيع الملبوسات الشتوية والبطانيات على 31911 أسرة في احدى عشر محافظة وبالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية والجمعيات المحلية ودائرة الشؤون الفلسطينية حيث ستمنح كل أسرة حقيبة تحتوي على ملبوسات شتوية متنوعة المقاسات و بطانيتين لتغطية احتياجاتهم في فصل الشتاء.وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم على أن هذا المشروع الموسمي يأتي امتداداً لمشاريع مستمرة وفق خطط ممنهجة ومدروسة للوقوف على الاحتياجات المختلفة للأسر العفيفة واللاجئين في الأردن بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص.ومن جهته قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي انه على مدار ثلاث أعوام و على التوالي ننفذ مشروع كسوة الشتاء بدعم من شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والذي تمكنا من خلال هذه المشاريع الوصول الى 264245 من المستفيدين في كافة أنحاء المملكة.