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الثلاثاء، 04-05-2021 04:20 م

مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة يوزع مساعدات عينية

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الوكيل الاخباري - وزع مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مبادرة حب الأردن، مساعدات عينية لأهالي منطقة جريبا التابعة لمحافظة الزرقاء، بمناسبة ذكرى مئوية الدولة الأردنية وشهر رمضان المبارك.
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وقال مدير المركز، العقيد الركن نضال الحسبان، "إن الحملة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة لدعم المجتمع المحلي الهادفة إلى لدعم الأسر العفيفة، انطلاقاً من الدور التنموي التي تنفذه القوات المسلحة للوقوف مع الجهود المجتمعية وبكافة الإمكانيات المتاحة".

 




 

 


 

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