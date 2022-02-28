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الإثنين، 28-02-2022 09:28 م

مركز تدريب الفنون يحتفل بمناسبة عيد ميلاد الملك

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الوكيل الاخباري - رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار احتفال مركز تدريب الفنون التابع للوزارة بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الستين، مساء اليوم الاثنين في مرافق المركز الثقافي الملكي بعمان.

واستهل الاحتفال الذي حضره أمين عام الوزارة هزاع البراري، بفقرته الاولى افتتاح معرض رسومات طلبة مركز تدريب الفنون في قاعة فخر النساء زيد، واشتمل على 53 لوحة مختلفة الاحجام وتتصدرها لوحة كبيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

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