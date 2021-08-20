مركز تطعيم العلوم التطبيقية يستقبل مراجعيه حتى نهاية الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - دعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، المواطنين وخاصة القاطنين بالقرب منها، الى مراجعة مركز تطعيم الجامعة لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا قبل إغلاق المركز في نهاية الشهر الحالي.

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واستهدف المركز منذ افتتاحه في شهر آذار الماضي بالتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تطعيم من تنطبق عليهم الشروط والأسس وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، والتسهيل على المواطنين لتلقي اللقاح، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين تلقّوا اللقاح منذ افتتاحه لغاية أمس الخميس نحو 125756 شخصا.

وقالت عميد كلية التمريض في الجامعة الدكتور سميحة جراح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المركز سيستقبل المراجعين حتى نهاية الشهر الحالي، مشيرة إلى أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار الجهود المبذولة من جميع المؤسسات الوطنية لمواجهة وباء كورونا، وترسيخا لدورها في خدمة المجتمع المحلي.



--(بترا)