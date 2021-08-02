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الإثنين، 02-08-2021 08:38 م

مركز تطوير الاعمال يوفر 300 فرصة عمل في يوم تشغيلي

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الوكيل الاخباري - نظم مركز تطوير الاعمال اليوم الاثنين يوم تشغيلي لمشاركي مشروع قلب عمان المنفذ من قبل مركز تطوير الاعمال وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة وبمنحة من حكومة اليابان.اضافة اعلان


وشارك باليوم التشغيلي بحسب بيان صحفي اليوم ، 170 مشاركا وبحضور 20 شركة وفرت 300 فرصة عمل ضمن هذا اليوم ليكون امام كل مشارك 3 فرص يختار منها ما يناسبه، حيث تتنوع القطاعات صناعي تجاري خدمي ادارية، يطرحون وظائف مختلفة ما بين مهن فنية ووظائف خدمية، تنوعت الشواغر بين ( مهندسين، محاسبين، خدمة عملاء، استقبال، كاشير، تعبئة وتغليف، مدخلين بيانات، مدققين، تعبئة وتغليف، مشغلين ماكينات، تسعير،عمال مطاعم، تصنيع اثاث وخياطة ودهان موبيليا).

 




 

 


 

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