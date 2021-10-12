مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

الوكيل الاخباري - نظم مركز تنمية المجتمع المحلي بمنطقة العيص في محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، احتفالا لتكريم عددا من المتقاعدين والمتقاعدات من كبار السن في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.



وقال مساعد محافظ الطفيلة علي الزيدان الذي رعى الاحتفال، إن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن ما هو إلا رسالة شكر ووفاء لمسيرتهم في العطاء المستمر وتقديرا لما أنجزوه خلال حياتهم وتأكيدا على قدرتهم على الاستمرار في العطاء ونقل خبراتهم إلى الأجيال المقبلة.

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