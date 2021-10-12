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وفيات الثلاثاء 12-10-2021

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

الثلاثاء، 12-10-2021 07:23 م

مركز تنمية العيص يكرم عددا من المسنين

التنمية


الوكيل الاخباري - نظم مركز تنمية المجتمع المحلي بمنطقة العيص في محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، احتفالا لتكريم عددا من المتقاعدين والمتقاعدات من كبار السن في المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.

وقال مساعد محافظ الطفيلة علي الزيدان الذي رعى الاحتفال، إن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن ما هو إلا رسالة شكر ووفاء لمسيرتهم في العطاء المستمر وتقديرا لما أنجزوه خلال حياتهم وتأكيدا على قدرتهم على الاستمرار في العطاء ونقل خبراتهم إلى الأجيال المقبلة.

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