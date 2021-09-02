مركز ثقافي بالمفرق مطلع العام المقبل

الوكيل الاخباري - قال وزير الثقافة، علي العايد، إنه سيجري البدء باستحداث مركز ثقافي متكامل لأبناء محافظة المفرق، مطلع العام المقبل.



وأضاف، خلال لقائه، اليوم الخميس، بالفعاليات الثقافية في المفرق، أنه جرى تخصيص قطعة أرض داخل حرم جامعة آل البيت، لغايات استحداث المركز الثقافي، ليشكل مجمعا للأنشطة والإبداعات الثقافية، التي تحتضنها المحافظة، التي قدمت الكثير من التضحيات والإنجازات في سبيل رفعة الأردن، ونموه على الصعد كافة.

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