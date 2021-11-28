مركز زها الثقافي في الطفيلة يباشر ببرنامج تدريبي

الوكيل الاخباري - باشر مركز زهاء الثقافي في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، ببرنامج تدريبي نوعي، يشتمل على 12 دورة متخصصة ومتنوعة المجالات، استهدفت 400 متدرب من الأطفال والسيدات من أبناء المجتمع المحلي، وبإشراف مدربين أكفياء وهيئة إدارية من المركز.



وقال مدير وحدة مركز زها الثقافي في الطفيلة، أحمد البدارين، خلال الاحتفال الذي نظم بمناسبة انطلاقة البرنامج التدريبي، إن هذه الدورات جاءت استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتطوير المهارات الأساسية والتقنية ورعاية المبدعين، وتمكين الفئات المستهدفة من الأطفال واليافعين والنساء من تنمية أفكارهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

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