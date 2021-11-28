الأحد 28-11-2021
الوكيل الاخباري

اليرموك تحتفي بمناسبة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

بلدية الجيزة : إحالة وتنفيذ عطاءات بقيمة 445 .1 مليون دينار

المومني: ملزمون بقرارات لجنة الأوبئة حول إجراء الانتخابات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني علاقات التعاون الثنائي

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الإثنين

البرلمان العربي يشارك في المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي بدبي

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

العقبة الخاصة تبدأ بالكشف على الأسماك المستوردة الطازجة

سعد جابر يستذكر تهنئة وصفي التل لوالده - صورة

الأحد، 28-11-2021 04:58 م

مركز زها الثقافي في الطفيلة يباشر ببرنامج تدريبي

11202121164048700617011


الوكيل الاخباري - باشر مركز زهاء الثقافي في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، ببرنامج تدريبي نوعي، يشتمل على 12 دورة متخصصة ومتنوعة المجالات، استهدفت 400 متدرب من الأطفال والسيدات من أبناء المجتمع المحلي، وبإشراف مدربين أكفياء وهيئة إدارية من المركز.

وقال مدير وحدة مركز زها الثقافي في الطفيلة، أحمد البدارين، خلال الاحتفال الذي نظم بمناسبة انطلاقة البرنامج التدريبي، إن هذه الدورات جاءت استجابة لمطالب واحتياجات المواطنين، وتطوير المهارات الأساسية والتقنية ورعاية المبدعين، وتمكين الفئات المستهدفة من الأطفال واليافعين والنساء من تنمية أفكارهم وتطوير مهاراتهم الحياتية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202125193235627753955

اليرموك تحتفي بمناسبة حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة

320212233217106867304

بلدية الجيزة : إحالة وتنفيذ عطاءات بقيمة 445 .1 مليون دينار

w

المومني: ملزمون بقرارات لجنة الأوبئة حول إجراء الانتخابات

الصفدي

الصفدي يبحث مع نظيره اللبناني علاقات التعاون الثنائي

11202127192925419529290

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الإثنين

w

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

أخبار متعلقة
مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

العمل تبحث استحداث فرص عمل جديدة بفروع إنتاجية في المفرق

download

إغلاق طريق الموجب - الكرك اثر انهيارات صخرية

D

انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية

1120193141014699135561

إنجاز 55 % من المرحلة الأولى لمشروع الطريق الملوكي في الطفيلة

كلمة_عن_الزراعة

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

w

استحداث برنامج لصيانة مركبات الهايبرد في الطفيلة