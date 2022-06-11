مركز زها ينظم يوما وظيفيا لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

الوكيل الإخباري - نظّم مركز "زها" الثقافي فرع الهاشمي الشمالي، يوماً وظيفياً لتشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، والمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعية الوطنية لتأهيل الأسرة، ومنظمة "الانترسوس" الإيطالية.

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وشارك بتنظيم الفعالية مجموعة من متطوعي المركز وطالبات قسم التربية الخاصة بكلية الأميرة ثروت، حيث جرى توفير بعض فرص العمل التي قدمتها عدد من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.



كما نظمت طالبات قسم التربية الخاصة بالجامعة الهاشمية مبادرة تضمّنت العديد من الأنشطة الموجهة لذوي الإعاقة.



وانطلقت دورة تدريبية لتطوير مهارات ذوي الإعاقة في استخدام الحاسوب، نفذت بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين/ معهد العناية بصحة الأسرة وفريق التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة.



وأكّدت مديرة مراكز "زها" الثقافية رانيا صبيح، أهمية دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتقديم الدعم الممكن لهذه الشريحة من أبناء الوطن، لتمكينهم اقتصادياً.



يذكر أن مركز "زها" الثقافي باب الواد الهاشمي الشمالي، الذي يعد أحد فروع مراكز زها الثقافية الـ 24 التي جرى تنفيذها ضمن المبادرات الملكية السامية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى والمنتشرة في العاصمة ومحافظات المملكة، قد شكل لجنة خاصة لذوي الإعاقة من متطوعين مختصين بهذا المجال لتنسيق وتنظيم الفعاليات والنشاطات الخاصة بهم.