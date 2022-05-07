السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 01:49 م

مركز زها ينظم 215 فعالية خلال شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - نظم مركز زها الثقافي، خلال شهر رمضان المبارك، نحو 215 فعالية موزعة على إفطارات خيرية، وورشات عمل، وفعاليات رمضانية، استهدفت ايتاما وأسرا عفيفة وأفرادا من المجتمع المحلي.

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وتضمنت الفعاليات التي نظمها المركز التابع لأمانة عمان الكبرى بمختلف فروعه في المملكة، 149 حفل افطار مخصصا للأيتام والأسر العفيفة وأبناء المجتمع المحلي، بالتعاون مع جهات خيرية مختلفة، حيث بلغ عدد المستفيدين الكلي من الإفطارات والفعاليات 23837 مستفيدا من مختلف محافظات المملكة.


كما نظم المركز عددا من ورشات العمل لتمكين سيدات المجتمع المحلي ومنها برنامج "أنا وأمي" لتعزيز فكرة التشاركية بين الأم والطفل، والمدرجة ضمن منصة زها للابتكار وريادة الأعمال، حيث بلغ عددها نحو ثماني ورشات، استفاد منها 150 مشاركا من الفئات المستهدفة.


وبلغت الفعاليات التي تم تنظيمها 58 فعالية متنوعة، مثل "زها فان" الموجهة للأطفال والاحتفال بيوم اليتيم ويوم العلم الأردني الى جانب المسابقات الرمضانية وعروض مسرح الدمى وألعاب "التيلي ماتش" وتوزيع الهدايا على الاطفال، حيث بلغ عدد المستفيدين من الفعالية منذ بداية رمضان نحو 490 مستفيدا من جميع محافظات المملكة.


وتميزت الفعاليات، بحسب مدير مراكز زها الثقافية رانيا صبيح، بأجواء من الألفة والبهجة خلال الشهر الفضيل، لافتة الى اهمية النشاطات اللامنهجية التي تنمي شخصية الطفل وتسلط الضوء على النواحي الابداعية لديه.

 

وأشارت صبيح الى ان جميع البرامج التي اطلقها المركز ضمن أجندته لشهر رمضان المبارك، تأتي في اطار المسؤولية المجتمعية للمركز، وتعزيزا لقيم التكافل الاجتماعي ورسم البسمة على وجوه الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم والتخفيف من معاناتهم الاقتصادية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات خيرية مختلفة.

 

وعبّر الأطفال وأبناء المجتمع المحلي الذين شاركوا بمختلف الفعاليات عن سعادتهم وشكرهم على الجهود التي قام بها المركز والأجواء الجميلة التي تميزت بها والتي كان لها الاثر الطيب في نفوسهم.

 




 

 


 

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