مركز شابات القويسمة ينفذ أنشطة تثقيفية

الوكيل الإخباري - واصلت مديرية شباب محافظة العاصمة والمراكز التابعة لها، تنفيذ أنشطة تثقيفية متنوعة عبر تطبيق "زووم".

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ونفذ مركز شابات القويسمة اليوم السبت، محاضرة بعنوان "التغير المناخي وأثره على الأردن"، بمشاركة 30 شابة.



وتحدثت المحاضرة عروب الدبابية عن الاحتباس الحراري وتأثيره على تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة ودرجة الرطوبة التي تؤثر على صحة الانسان وزيادة الامراض واعداد الوفيات، إضافة إلى أن التغير المناخي يؤثر على القطاع الزراعي والبيئة والمساحات المائية وزيادة الكوارث الطبيعية.



واشارت الدبابية، إلى كيفية التعامل مع الاحتباس الحراري والتغير المناخي والحد منه عن طريق استبدال الطاقة بالطاقة النظيفة وتقليل من النفايات واعادة تدويرها، والتقليل من الغازات الناتجة من عوادم السيارات والمصانع وزراعة الاشجار الحرجية لزيادة التوازن البيئي.