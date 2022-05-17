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الثلاثاء، 17-05-2022 01:00 م

مركز شابات المزار الشمالي ينظم مسيرا كشفيا الى صمد الأثرية

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الوكيل الإخباري - نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد، اليوم الثلاثاء، مسيرا كشفيا إلى بلدة صمد الاثرية، وذلك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (14- 17 عاما).

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وقسم القائد حذيفة الطلافحة، خلال المسير الكشفي، الأعضاء المشاركين إلى أربع طلائع، بدأت بالمسير من مركز شابات المزار الشمالي إلى منطقة صمد الأثرية.


وأوضح أن المسير يهدف إلى صقل شخصية الشابات المشاركات من جميع النواحي، واختبار قوتهن وعزيمتهن وإصرارهن على تقبل التحديات التي يمر بها الإنسان أثناء عملية المسير، إضافة الى تنمية روح المغامرة وتعزيز الانتماء لدى المشاركات.


يشار الى أن المسير الكشفي يعد ثقافة وطنية وتعايشا بيئيا ورياضيا يعمل على تنمية روح الفريق الواحد ويعزز فكرة التعاون والعمل الجماعي بين جميع الأفراد.

 




 

 


 

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