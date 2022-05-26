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الخميس، 26-05-2022 08:05 م

مركز شابات المزار الشمالي ينفذ يوما تطوعيا في غابات عنبه

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الوكيل الاخباري - ضمن إحتفالات المملكة بعيد الإستقلال السادس والسبعين، نفذ مركز شابات المزار الشمالي اليوم، يوما تطوعيا وحملة نظافة في غابات بلدة عنبه، وذلك بمشاركة 20 من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (12-16 عاما).

وتحدثت خلال اللقاء المدربة سمر خصاونة عن أهمية العمل التطوعي، مشيرة الى أنه عمل غير مأجور والذي يقدمه الفرد عن طريق بذل الجهد بكل مودة ومحبة، ويكون هدفه المنفعة العامة لصالح المجتمعات المحلية.

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