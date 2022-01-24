الثلاثاء 25-01-2022
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الإثنين، 24-01-2022 07:54 م

مركز شباب وشابات حي الأمير محمد ينفذ عدداً من الأنشطة النوعية بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - نفذ مركز شباب وشابات حي الأمير محمد، مجموعة من الأنشطة النوعية خلال الفترة الماضية بمحافظة الزرقاء، بهدف رفع مستوى الوعي لدى الشباب.

وقال مدير شباب الزرقاء الدكتور خالد العموش لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تلك الأنشطة تركزت حول عدد من الموضوعات المهمة كفيروس كورونا المستجد، وحوادث الطرق، وتعزيز مشاركتهم في مناقشة أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة في عدد من القطاعات، وبما يسهم في اكسابهم المهارات الحياتية اللازمة، وتنمية البعد المعرفي، وتمكينهم من تقديم الحلول الابداعية للمشكلات والتحديات.

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