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الأربعاء، 17-03-2021 09:29 ص

مركز صحي الجبيهة : أكثر من 10 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال مدير مركز صحي الجبيهة الشامل أحمد غريز، إن نحو 10 آلاف و500 شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في المركز منذ بدء إعطائه وحتى اللحظة.

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ودعا غريز في تصريحات صحفية ،الأربعاء،لأخذ اللقاح والتسجيل على المنصة المخصصة، مشيرا إلى أن المركز يقدم عدة خدمات لا تقتصر على إعطاء مطعوم كورونا وإجراء الفحوصات ، وإنما يقدم المركز خدمات صحية أخرى لا علاقات لها بالفيروس.


وبين، أن المركز له مدخل للعيادات يخص المراجعين، كما يوجد مدخل منفصل للخيمة المخصصة لفحص كورونا منعا للاختلاط بين متلقي الخدمة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.


وسجلت ،أمس الثلاثاء، المملكة 69 وفاة و 8910 إصابات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 495380، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



 




 

 


 

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