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مركز علاج المدمنين يعالج 14160 مدمن مخدرات منذ افتتاحه

الأحد، 27-06-2021 04:24 م

مركز علاج المدمنين يعالج 14160 مدمن مخدرات منذ افتتاحه

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة إن سياسة الأمن العام بمكافحة المخدرات تسير بثلاثة محاور " التوعوي والعملياتي والعلاجي".


وأضاف العقيد القضاه أن احتفال مديرية الامن العام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي جاء هذا العام تحت شعار (إرادة النشامى .. أقوى من المخدرات ) يأتي تعبيراً عن رفض المجتمع الدولي لآفة المخدرات واعتبار مكافحتها مسؤولية مجتمعية مشتركة بين اجهزة انفاذ القانون وباقي افراد المجتمع وذلك في حديث لإذاعة الامن العام " أمن إف إم ".

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وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات أن علاج مدمني المخدرات مجاني وسري لكل من يتقدم من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقاربه الى أحد المراكز المتخصصة للمعالجة قبل ضبطه مضيفا أنه قد تم علاج 14160 مدمن من آفة المخدرات لدى مركز علاج المدمنين التابع للإدارة منذ افتتاحه عام 1993
وبين العقيد القضاه ان هذه الانجازات التي تم تحقيقها جاءت نتيجة حتمية للدعم اللوجستي من قبل قيادة الجهاز ممثلة بمدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة حيث ضاعفت الادارة من جهودها المبذولة والتركز على تجار ومروجي المخدرات.
وختم حديثه أن احتفال الاردن بهذا اليوم هو رسالة للجميع بأن المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الهاشميين دائما حاضرة في كل المحافل الدولية ومتحملة جميع مسؤولياتها على الساحة الإقليمية والدولية بفضل القيادة الهاشمية ورؤيتها السامية في حرصها على الدوام للوقوف في وجه الجريمة بشكل عام والتصدي لآفة المخدرات بشكل خاص.

 




 

 


 

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