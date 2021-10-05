مركز فحص كورونا دائم في عيادة أردنية العقبة

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الجامعة الأردنية/ فرع العقبة الدكتور عامر سلمان، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد مديرية صحة العقبة عيادة الجامعة لإجراء فحص فيروس كورونا لكوادر الجامعة وطلبتها وزوارها.



وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود الجامعة الأردنية في مواجهة فيروس كورونا والتخفيف من حدة الأثار السلبية على قطاع التعليم، وحرصا على سلامة وصحة أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة وأهاليهم ومرتاديها من أخطار انتشار الفيروس.

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