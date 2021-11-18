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الخميس، 18-11-2021 03:08 م

مركز متخصص لجراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الملك المؤسس

الهواري


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، مندوبا عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم الخميس بمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، المركز المتخصص بجراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري "جناح المرحومة خولة خريس".

وجاء افتتاح المركز كأول مركز متخصص لعلاج مرضى الدماغ والأعصاب على مستوى المملكة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاع العام والخاص، وبمنحة كريمة من رجل الأعمال غيث خريس.

ويوفر هذا المركز المتخصص والمتميز كل الامكانيات المتقدمة لإجراء العمليات بكفاءة عالية وعلى مستوى متقدم من الرعاية الصحية، حيث تقدر كلفة غرف عمليات جراحة الأعصاب بأجهزتها أكثر من مليون دينار، وتوفر العلاج لمرضى جراحة الدماغ والأعصاب في محافظات الشمال والمملكة كافة، وتسهم في تحقيق الهدف المنشود لتميز الخدمات الطبية العلاجية المقدمة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتطوير القطاعات الصحية كافة. 

وقال وزير الصحة، إن افتتاح هذا المركز سيشكل نقلة نوعية للقطاع الطبي في محافظات الشمال في مجال جراحة الدماغ والاعصاب، نظرا لما تحويه هذه الوحدة من معدات طبية متطورة وتجهيزات متخصصة بالعناية الحثيثة والمتوسطة، والأسرة المجهزة بأعلى معايير ومتطلبات السلامة العامة، واشتمال الوحدة على مركز للأبحاث وتدريب الكوادر ضمن المعايير العالمية.

وأضاف، إن الأردن اثبت قدرته على التحديث والتطوير في مختلف المجالات، سيما المجال الطبي الذي يعد منارة تجذب الاشقاء والاصدقاء من مختلف الدول لتلقي العلاج وذلك لتوافر الكوادر الاردنية المؤهلة في مختلف تخصصات الطب والتمريض والصيدلة والهندسة الطبية وغيرها من التخصصات الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة وبأسعار مناسبة.

وأشار الهواري إلى أن استمرار النهج الوطني في تطوير القطاع الطبي في الأردن بشكل عام ومستشفى الملك المؤسس بشكل خاص، يؤكد أن المستشفى يزخر بكفاءات طبية متخصصة في مختلف المجالات حيث يؤشر ذلك إلى مرحلة جديدة تمكنه من اجراء العمليات النوعية واطلاق برامج الاقامة في الاختصاصات الطبية، خاصة في مجال جراحة الدماغ والاعصاب، شاكراً للجهة المتبرعة هذه اللفتة الكريمة.

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