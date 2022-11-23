مركز مكافحة الأوبئة يبحث توحيد جهود التوعية الصحية

الوكيل الإخباري - عقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع إدارات التوعية الصحية والإعلام في عدد من المؤسسات الوطنية بما فيها الوزارات والمنظمات المحلية والدولية الشريكة له.

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وأشارت رئيسة المركز، رائدة القطب، بحضور الأمين العام محمد اليحيى ومدراء المديريات المعنية في المركز، إلى أنه تم بحث آليات التعاون بين المركز وجميع الشركاء لتوحيد الجهود الإعلامية الخاصة بالتوعية والإعلام الصحي للسكان للوقاية من الأوبئة والأمراض السارية وغير السارية والتوعية بها بعد تحديد أولويات العمل في هذا المجال.



وبينت أن دور المركز المنبثق عن مهامه التي وردت في نظامه في هذا المجال تشمل التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات المعنية بالتوعية والإعلام الصحي لضمان وصول الرسائل الإعلامية الصحيحة بوضوح تام لكل شرائح المجتمع مع مراعاة المستويات الثقافية المختلفة للسكان في أنحاء المملكة كافة لضمان الأمن الصحي للسكان، إضافة إلى الحد من انتشار الإشاعات والمعلومات المغلوطة بشأن الأوبئة والأمراض.



وأكدت القطب، أن لكل وزارة ومؤسسة حكومية ومنظمة محلية ودولية من الجهات الشريكة مع المركز دور مهم لا يمكن الاستغناء عنه لضمان تضافر وتكامل الجهود كافة في التوعية الصحية لحماية صحة السكان.



وشددت على ضرورة الاستثمار الإيجابي بمختلف وسائل الإعلام والتعامل معها كشريك في نشر التوعية الصحية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي لتوحيد الجهود كافة بين جميع الجهات المعنية وللتأكد من وضوح الرسائل التوعوية الصحية وبثها بوسائل إعلامية متنوعة للسكان، إضافة إلى استثمار منصات التواصل الاجتماعي في نشر التوعية الصحية مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة بعض الفئات في المجتمع للتواصل المباشر معهم لإيصال الرسائل الإعلامية التوعوية المطلوبة.



واستعرضت جميع الجهات الحاضرة للاجتماع خططها وجهودها الإعلامية وآليات التوعية الصحية التي تنتهجها، كما أبدت جميع الجهات استعدادها للتعاون مع المركز لإيصال رسائل التوعية الصحية للسكان كافة بأي وباء أو مرض لوقايتهم منه.



وحضر الاجتماع إدارات الإعلام والتوعية الصحية من وزارات الصحة، والزراعة، والتربية والتعليم، كما حضر الاجتماع الإدارات الإعلامية لمنظمة الصحة العالمية، اليونيسف، الأونروا، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والجمعية الملكية للتوعية الصحية.