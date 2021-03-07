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الأحد، 07-03-2021 08:48 م

مركز مكافحة الأوبئة: يجب تشديد الإجراءات بالاردن اذا حدث هذا الامر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فراس الهواري، الأحد، إن ذروة المنحنى الوبائي قد تطول، والأسبوع الحالي هو الذي سيحدد الحاجة إلى تشديد الإجراءات، في ظل انتشار مجتمعي لفيروس كورونا المستجد في الأردن.
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وذكر الهواري لـ "المملكة" أنه "نريد من المنحنى الوبائي النزول وليس فقط الاستقرار على قمة الذروة لأن الذروة قد تطول مما يعني دخول أعداد يومية بالمئات إلى المستشفيات وهي نقطة مهمة".

"إذا مر أسبوعين من دون زيادة ملحوظة في النسب نكون قد وصلنا الذروة".

وأكد على ضرورة النظر إلى عدد الحالات التي تضطر إلى دخول المستشفيات بين المصابين بالفيروس، مطالبا بضرورة "مراقبة الأرقام في الأيام المقبلة".

وقال إن عدد الحالات التي تدخل المستشفيات والطاقة الاستيعابية للمستشفيات هي التي "ستحدد كيف سيمشي الأردن قدما".

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأحد إلى المستشفيات 332 حالة، ووصف هواري الرقم بأنه "رقم قياسي بكل الأبعاد"، فيما غادرت 227 حالة المستشفيات الأحد.

 




 

 


 

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