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الثلاثاء، 06-09-2022 02:25 م

مزارعون في الزرقاء يطالبون بزيادة الدعم المقدم لهم

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الوكيل الإخباري - افتتحت في مركز زراعي العالوك بقضاء بيرين في محافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، قاعة للإرشاد والتدريب الحقلي للمزارعين.

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وقال مساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي في وزارة الزراعة المهندس بكر البلاونة إن وزارة الزراعة تولي القطاع الزراعي في محافظة الزرقاء الاهتمام والرعاية، وتقديم التسهيلات والمساعدة الإرشادية لتمكين المزارعين من تجويد أعمالهم، وتحسين نوعية الإنتاج وزيادته، وتوفير المنتجات الزراعية بكميات وفيرة.


بدورها، بينت مديرة زراعة الزرقاء المهندسة ابتهاج الكساسبة أن هذا المشروع الذي نفذ بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) سيشكل قاعدة وركيزة أساسية لتقديم التدريب النوعي والمشورة للمزارعين، مشيرة إلى أن القاعة تحتوي على أجهزة حاسوب وداتا شو لتوفير المعلومات والتدريب الذي يحتاجه المزارعون.


وعلى هامش الافتتاح الذي حضره النائب الدكتور أحمد الخلايلة، طالب عدد من المزارعين بزيادة الدعم المقدم لهم، وتسهيل استقدام العاملين في القطاع الزراعي.

 




 

 


 

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